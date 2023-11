Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Habeck-Rede

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Habeck-Rede

Fast 80 Jahre nach dem Holocaust und in einer Zeit, in der Haltung und Solidarität mit jüdischen Mitbürgern wohl wie noch nie gefragt sind, in der viele Menschen aber zugleich hin- und hergerissen sind bei ihrem Blick auf die Ereignisse in Israel und Gaza, braucht es dringend Leitplanken. Die zieht Habeck konsequent, für Linke, für Rechte, für Muslime in Deutschland - aber auch für die Mehrheitsgesellschaft. Politik muss nicht nur den Anspruch haben, zu gestalten. Sie lebt auch vom Wort. Daraus kann sich dann politische und gesellschaftliche Führung ergeben./zz/DP/zb