Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu G7-Außenministertreffen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu G7-Außenministertreffen:

"Die G7 signalisieren der Ukraine weiter: Ihr seid nicht alleine! Die G7-Außenminister müssen in den Tagen von Münster auf eine Welt schauen, die sich insgesamt zum Schlechten verändert hat. Sicher ist nur, dass die Ungewissheiten zugenommen haben. Autokraten und Diktatoren regieren in zu vielen Ländern und unterdrücken den Freiheitswillen ihrer Bevölkerung. Neben Russland fordern China und Iran die G7 heraus. Wie am Ende ein Frieden für die Ukraine heißt, der in Münster angestoßen wurde, ist egal. Die G7 hätten in jedem Fall ihren Wert bewiesen."/yyzz/DP/he