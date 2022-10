Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zur Cannabis-Legalisierung

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zur Cannabis-Legalisierung:

"Grüne und FDP, die die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorgeschlagenen Regelungen in Sachen Cannabis-Freigabe als zu restriktiv ablehnten und Änderungen durchsetzten, haben der überfälligen Entkriminalisierung allerdings einen Bärendienst erwiesen. Deutschland betritt mit der umfassenden Legalisierung schließlich Neuland in der EU. Die Ampelkoalition ist darauf angewiesen, dass die EU-Kommission und der Europäische Gerichtshof der Interpretation der Regierung folgen, wonach nur ein staatlich regulierter Cannabismarkt den Gesundheitsschutz gewährleisten kann. Taktisch wäre es also klug, behutsam vorzugehen, statt gleich die reine Lehre der Legalisierung durchsetzen zu wollen."