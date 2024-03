Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Terror in Moskau

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Terror in Moskau:

"Die Beamten brauchten eine geschlagene Stunde, um zum Tatort zu finden und sich ein Bild von der Lage zu machen. Unterdessen starben in der Konzerthalle mehr als 130 Menschen. Gäbe es in Russland freie Medien, wäre jetzt von Wladimir Putins Crocus-City-Skandal die Rede. Denn der Staatschef persönlich hat am 19. März Warnungen westlicher Geheimdienste vor extremistischen Anschlägen beiseitegeschoben.

Putin braucht dringend einen Sündenbock. Was liegt näher, als auf Kiew zu verweisen? Die Ukraine muss sich auf neue, furchtbare Attacken einstellen. Wer in Wirklichkeit die Terroristen waren, ist für Putin unwichtig. In seinen Staatsmedien kann er alles darstellen, wie er will."/yyzz/DP/nas