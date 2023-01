Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Mobilitätsgipfel im Kanzleramt

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Mobilitätsgipfel im Kanzleramt:

"Was Deutschland braucht, ist ein Wurf, dessen Größe der Energiewende gleichkommt. An der aber ackert Deutschland seit der rot-grünen Bundesregierung von 1998, während im Verkehrsbereich Stillstand herrscht. Was also fehlt, sind ganze Reihen von Fahrradstädte-Gipfeln, Schienen-Konferenzen und Gesetzespaketen zur Erstellung von Stufenplänen für den Umbau der Mobilität. Und weil man ahnt, welche Widerstände dann aufkämen, fehlt als erstes ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Das immerhin hat bei vielen Deutschen schon eingesetzt. Höchste Zeit, dass auch die Politik das Thema ernst nimmt."/DP/jha