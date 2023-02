Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu UN-Sondertribunal gegen Wladimir Putin

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu UN-Sondertribunal gegen Wladimir Putin:

Den Ukraine-Krieg würde die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens nicht beenden. Allerdings würde es den Druck erhöhen, wenn nicht auf Putin, dann auf seine Gefolgsleute. Wer in Russlands Führung an Ausstiegsszenarien denkt, könnte sich überlegen, dass es allemal besser ist, als Kronzeuge in einem Prozess aufzutreten als als Angeklagter. Wladimir Putin gehört vor Gericht. Die Unklarheit, ob er dort tatsächlich erscheinen wird, sollte nicht zu Untätigkeit führen. Der Angriffskrieg muss juristisch bewertet werden. Das ist die Völkergemeinschaft nicht nur der Ukraine schuldig, sondern auch dem Völkerrecht - und damit sich selbst.