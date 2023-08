LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Schuldenbremse:

"Die Wahrheit ist, dass die Schuldenbremse jetzt Zukunftsinvestitionen erschwert oder gar verhindert, worunter die später Geborenen langfristig am meisten leiden werden. Es wäre daher klug, die Schuldenregel so zu reformieren, dass Investitionen wie in den Klimaschutz herausgerechnet werden."/kkü/DP/nas