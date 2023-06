Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Putins Kampf geht weiter

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Putins Kampf geht weiter:

"Der Kriegsherr im Kreml, weltweit von vielen angezählt, zeigt sich unbeeindruckt von den zurückliegenden Chaostagen in Moskau. Im Westen sind jetzt Festigkeit und langer Atem gefragt. Es wäre ein Fehler, sich nun nervös eine rasche Entmachtung Putins durch Prigoschin zu erhoffen. Was wäre auch gewonnen, wenn in Moskau ein Massenmörder ohne Schlips einen Massenmörder mit Schlips aus dem Amt jagt? Ebenso unmissverständlich aber muss allen Beteiligten in Moskau klar gemacht werden, dass jede Attacke auf Nato-Staaten eine Gegenreaktion des Westens nach sich ziehen würde, deren Auswirkungen auf Russland, milde gesagt, verheerend und mehr als destabilisierend wären."/ra/DP/he