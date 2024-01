Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Protesten

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Protesten:

"Was eint Bauern, Klimaretter und Lokführer? Sie alle wählen zur Durchsetzung ihrer Interessen die Blockade. Stillstand. Leere Bahnsteige. Genervte Pendler. Ein Hauch von Lockdown weht durchs Land. Eine Nation im Klammergriff von Lobbyinteressen. Es wäre hilfreich, wenn Olaf Scholz ab und an den Eindruck erwecken würde, er sei an den aktuellen Vorgängen in diesem Land interessiert. Statt zu moderieren, erklären, trösten und gestalten aber regiert er mit merkelscher Gleichmut. Der Unterschied: Anders als sie hat er seinen Laden nicht im Griff. Und genau das ist es, was die Deutschen aktuell nervt und beunruhigt - viel mehr als ein paar Traktoren, Klimakleber oder ausfallende Züge."