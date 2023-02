Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Nato und Russland

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Nato und Russland:

"Wichtiger als viele andere Fragen sind in den kommenden Monaten Klugheit, Umsicht und psychologische Widerstandskraft des Westens. Bislang hat die Nato an dieser Stelle vieles richtig gemacht. Als im November in Polen zwei Menschen durch Raketeneinschläge starben, waren es die Nato und ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg, die als Erste meldeten, es gebe keinen Angriff Russlands auf das Nato-Land. Die Debatte um die Nachfolge Stoltenbergs als Nato-Generalsekretär dreht sich unter anderem um den russlandkritischen Ben Wallace, Verteidigungsminister von Großbritannien, und die nicht minder russlandkritische Kaja Kallas, Premierministerin von Estland. Russlands Präsident Putin kämpft und kämpft - doch er hat Europa schon verloren."/al/DP/he