Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Hilfe für Geflüchtete

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung"zu Hilfe für Geflüchtete:

"Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist weiterhin riesengroß. Nur: Künftig muss die Hilfe für Geflüchtete an die bestehenden Möglichkeiten angepasst werden. Nicht umgekehrt. Es ist nicht gut, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser über den Hilfeschrei der Kommunen hinweggeht. Sie müsste sehen, wie sehr es längst an allem mangelt: Wohnraum, Lehrkräften, Kita-Plätzen, medizinischem Personal. Und wenn es keine "Höchstgrenze für Menschlichkeit" geben kann, sollte sie sagen, was getan werden muss, damit andere Grenzen nicht überschritten werden müssen."/yyzz/DP/he