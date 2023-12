Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Gewalt gegen Frauen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Gewalt gegen Frauen:

"Der Weiße Ring - eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer - hat Buschmann nun einen Brandbrief geschrieben und eine elektronische Fußfessel für Gewalttäter gefordert. Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte sich schon dafür eingesetzt. Die Idee ist nicht neu, aber sie ist gut. Es ist nur zu hoffen, dass die Politik - Bund und Länder - darauf schnell eingeht und eine solche Überwachung nicht an Bürokratie, Endlosdebatten oder gar an technischen Fähigkeiten scheitert. In Spanien hat diese Täter-Kontrolle bereits Erfolg gehabt."/zz/DP/he