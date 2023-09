Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu EU-Verbot von Mikroplastik

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu EU-Verbot von Mikroplastik:

"Das Verbot trägt zum Verbraucherschutz bei: Die neuen Regeln werden jedem das Leben erleichtern, der sich umweltfreundlicher verhalten will. Aktuell hat man oft keine Chance, beim Einkaufen auf Mikroplastik zu verzichten, da es in zahlreichen Produkten verarbeitet wird und für Laien nicht transparent ist. Besonders herausfordernd wird die Umstellung für Sportanlagen, die künftig auf das Granulat verzichten müssen. Dass das Verbot für sie erst nach acht Jahren in Kraft treten soll, ist aber viel zu spät."