Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu EU/Ukraine

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zu EU/Ukraine:

"Einig ist sich die EU in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland und in der Fortsetzung der Sanktionen. Allein die zwingenden Maßnahmen für die Ukraine aufrechtzuerhalten ist für jede einzelne Nation eine Herausforderung. Wie in Deutschland sinkt auch in anderen Ländern die Bereitschaft der Bevölkerung, die negativen Folgen aus Krieg, Sanktionen, Inflation und Energiekrise hinzunehmen - ein gefundenes Fressen für Rechtspopulisten. Die Regierungen der 27 EU-Länder werden im kommenden Jahr noch viel Stehvermögen brauchen, um die humanitären, finanziellen und militärischen Hilfen für die Ukraine weiter zu leisten."/al/DP/men