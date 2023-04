Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur EU-Vorschrift Freilandhaltung

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur EU-Vorschrift Freilandhaltung:

"Bauern dürfen ihre Eier nicht unter der Haltungsstufe Freiland verkaufen, wenn sie auf der Geflügel-Wiese auch eine Photovoltaik-Anlage aufstellen. Was für ein absurder Irrsinn! Mehr Tierwohl und mehr erneuerbare Energie, zwei Nachhaltigkeitsziele, die von der EU immer wieder eingefordert werden. Beides kombiniert, und das Ganze noch freiwillig. Die gute Nachricht ist: Eine Änderung der bereits seit 2008 geltenden Regelung, die sicherstellen sollte, dass Auslaufflächen für die Hühner und nicht etwa als Parkplatz genutzt werden, dürfte noch dieses Jahr in Kraft treten. Der Druck aus den Mitgliedstaaten, aus Politik und Praxis, hat endlich Wirkung gezeigt. Aber das entlässt die EU-Kommission nicht aus ihrer Verantwortung, wenn es um die Frage geht, warum das so lange gedauert hat."/yyzz/DP/he