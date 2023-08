Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Bildung

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Bildung:

"In Deutschland herrscht Bildungschaos, und Kinder und deren Eltern befinden sich mitten darin. Da ist es umso erstaunlicher, dass Eltern laut einer aktuellen Umfrage a) den Mut nicht verlieren, was die Zukunft ihrer Kinder betrifft, und b) bereit sind, selbst Verantwortung dafür zu übernehmen, dass der Nachwuchs in der Schule nicht scheitert. Bei den meisten Jungen und Mädchen wird diese Rechnung aufgehen. Aber es sind eben nicht alle Eltern dazu in der Lage (oder willens), die Defizite des Schulsystems durch Eigeninitiative auszugleichen. Deshalb muss jetzt so schnell wie möglich die Ganztagsschule flächendeckend kommen, und auch das Startchancenprogramm für Schulen an Brennpunkten müsste dringend umgesetzt werden. Der Optimismus der Eltern in allen Ehren - um Deutschland aus der Bildungsmisere zu führen, wird er nicht reichen."/yyzz/DP/he