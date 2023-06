Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Werbeverbot für Süßigkeiten

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Werbeverbot für Süßigkeiten:

"Es gibt das für die Ampel so typische Hin und Her: Erst sollten Plakate unweit von Spielplätzen untersagt sein, nun nicht mehr. Milch und Fruchtsäfte sollten schon bisher beworben werden dürfen, nun auch Joghurt - wenn der nicht extra gesüßt ist. Und so weiter. Der Knackpunkt aber bleibt unangetastet: Özdemir will sich bei der Frage, was ungesund ist, an der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Die aber gilt als besonders rigide. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung etwa ist weniger streng. Weshalb die FDP auch dem veränderten Entwurf kaum zustimmen wird. So schnell also dürfte das wohl nichts mit dem Schutz der Kinder vor Reklame für Ungesundes werden. Die Ampel macht auch hier keine Werbung für sich."/ra/DP/nas