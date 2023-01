Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Mobilitätsgipfel

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Mobilitätsgipfel:

"Man fragt sich, was Kanzler Scholz mit den Autobossen, Zulieferern und Gewerkschaftschefs eigentlich noch diskutieren will. Der Kanzler empfängt die Vertreter zu einer Reihe von Gesprächen über die Transformation der Mobilitätsbranche. Dabei sind die Probleme allen längst klar - und auch die Lösungen liegen auf dem Tisch. Es gibt zwei Masterpläne zur Ladeinfrastruktur, ein Papier der Beschleunigungskommission Schiene und Konzepte für den Ausbau der Radinfrastruktur. Dort steht all das drin, was für die Mobilitätswende nötig ist. Deutschland hat kein Erkenntnisproblem, es hat ein Umsetzungsproblem. Deshalb müssen Branche und die zuständigen Minister endlich mal ins Machen kommen."/yyzz/DP/he