Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu elektronischen Patientenakte

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu elektronischen Patientenakte

Seit Monaten kündigt Gesundheitsminister Karl Lauterbach an, der elektronischen Patientenakte zum Durchbruch verhelfen zu wollen - für jeden Versicherten soll automatisch eine E-Akte angelegt werden, so sein Plan. Es sei denn, man widerspricht ausdrücklich. Nur: Bisher ist das nur Ankündigung geblieben. Offenbar sind die Details doch nicht so trivial, wie von Lauterbach suggeriert. Der Datenschutz hat ja schon so manches in der Digitalisierung ausgebremst. Also hat der Minister allerlei Vorkehrungen angekündigt. So soll jeder Nutzer festlegen können, welcher behandelnde Arzt welchen Befund sehen darf. Wie genau das funktionieren soll? Unklar. Unklar bleibt derzeit auch, wie genau man seine E-Akte ablehnen kann. (...) Angesichts des Problembergs scheint Lauterbachs Ankündigung recht vollmundig, wonach 2024 das E-Rezept die Regel und die elektronische Patientenakte Alltag in Praxis und Forschung sein werden./yyzz/DP/zb