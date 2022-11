Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Russland

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Russland:

"Es gibt in diesen Tagen einige, die finden, die Ukraine habe den Krieg in erster Linie der Nato zu verdanken. Das Militärbündnis habe so lange provoziert, dass Putin quasi in Notwehr gehandelt hätte. Zwar sind keine Nato-Angriffspläne auf Russland bekannt geworden und man wüsste gern, was diese Kriegserklärer zu den gegenwärtigen Angriffen auf Zivilisten und auf die Strom- oder Wasserversorgung der Bevölkerung sagen. Man kann manche russische Enttäuschung in der Vergangenheit verstehen, aber keine davon rechtfertigt in irgendeiner Weise den Krieg gegen die Ukraine. Auch nicht der Verweis auf Völkerrechtsverletzungen des Westens. Trotzdem gab es sie. Schlimmstes Beispiel der jüngeren Geschichte: Der Krieg der USA und ihrer Verbündeten, zu denen Deutschland und Frankreich nicht gehörten, gegen den Irak."/yyzz/DP/he