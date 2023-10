Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Parteien in Deutschland

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Parteien in Deutschland

Mit Blick auf viele Politikfelder kann man nicht wirklich behaupten, dass AfD, Sahra Wagenknecht oder auch Freie Wähler große Gemeinsamkeiten hätten. Aber doch stehen sie gemeinsam für eine immer relevanter werdende Trennlinie in der deutschen Parteienlandschaft: die populistischen Außenseiter gegen die etablierten Regierungsparteien. Oder, aus Sicht von Weidel, Wagenknecht und Aiwanger: Wir, die Vernünftigen, gegen die "durchgeknallte Elite da oben". Mehr Menschen als jemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik wenden sich von den etablierten Parteien ab. Ein Blick in die USA zeigt, wohin die Reise gehen kann. Nach parteiübergreifender jahrzehntelanger Polemik gegen die "Eliten in Washington" wurde der Horrorclown Donald Trump zum Präsidenten gewählt./zz/DP/zb