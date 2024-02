Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Menschenrechten

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Menschenrechten:

"Die deutsche Außenministerin hat kürzlich selbst darauf hingewiesen, dass ihr und westlichen Politikern insgesamt, überall Doppelmoral und Doppelstandards vorgeworfen werden. Und man kann getrost ergänzen: Völlig zu Recht. Und auch wenn es um die schlimmste Menschenrechtsverletzung, also Krieg, geht, hat der Westen eine Menge Untaten auf dem Konto. Angesichts all des gebrochenen Rechts wirkt es fast grotesk, wenn sich deutsche Politiker überall auf der Welt für Menschenrechte mehr oder weniger lautstark einsetzen. Da ist viel Hybris dabei und natürlich zerschellt die deutsche Menschenrechtspolitik jeden Tag an der Realität."