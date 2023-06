Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Linkspartei

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Linkspartei:

"Die Zukunft der Linkspartei wird ohne Sahra Wagenknecht gestaltet. Was nun aber genau passieren wird, ist unklar. Denn was hat der Parteivorstand eigentlich entschieden? Wagenknecht hat längst selbst angekündigt, nicht mehr für die Linke anzutreten. Die Dissidenten sollen ihre Bundestagsmandate zurückgeben? Eher werden die "Wagenknechte" die Fraktion verlassen und ihre Mandate mitnehmen. Der Fraktionsstatus für die Linkspartei wäre verloren. Gründen Wagenknecht und Co. eine neue Partei, wäre das für die Linke eine Katastrophe. Dass es die neue Partei noch nicht gibt, liegt dabei vor allem am mangelnden Organisationstalent Wagenknechts und daran, dass sie ihre Karriere nicht mit einem Flop beenden will."/al/DP/he