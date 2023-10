Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Heizungsgesetz der Ampel

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Heizungsgesetz der Ampel:

"Aber auch die EU macht derzeit nicht den Eindruck, als ob sie für eine Erweiterungsrunde gut gerüstet sei. Die Schwierigkeiten bei der anstehenden Westbalkan-Erweiterung sprechen Bände, die permanenten Konflikte innerhalb der Union ebenfalls. Angesichts dieser Gemengelage erscheint es unredlich, die EU-Mitgliedschaft der Ukraine immer wieder in Aussicht zu stellen, ohne dabei ganz klar zu formulieren, dass sie in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich nicht kommen kann. So werden Erwartungen geweckt, die enttäuscht werden müssen."/yyzz/DP/men