Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Friedrich Merz

"Friedrich Merz hat es also erneut versucht. Obwohl der Fraktions- und Parteichef aus der CDU mit Briefen an den Kanzler bislang keine guten Erfahrungen gemacht hat, er bekomme ja nicht mal eine Empfangsbestätigung, so zuletzt die Klage. Die braucht es aber wohl auch diesmal nicht. Merz und die Unionsfraktion haben ihr Ziel ja schon erreicht: Mit ihrem Zwölf-Punkte-Plan erstens in die Öffentlichkeit und zweitens in die Offensive zu kommen und so drittens auch das etwas zu harsch geratene Kooperations-Aus an die Adresse von Olaf Scholz ('Ersparen Sie sich und uns bitte Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit') vergessen zu machen."