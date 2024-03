Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Fahndung/Ex-RAF-Terroristen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Fahndung/Ex-RAF-Terroristen:

"Abgesehen von den Fahndungserfolgen der Polizei verblüfft die Aufmerksamkeit, die das Thema RAF im Augenblick erfährt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ein großer Teil der Bevölkerung im Westen sich an Terror und die allgegenwärtigen Fahndungsplakate erinnern kann. Der RAF-Terror verbindet zudem Osten und Westen auf eine besondere Weise. Schließlich fanden einige RAF-Terroristen in der DDR Unterschlupf. Ferner könnten sich neue Hinweise auf die Auswahl der Opfer nach der Wiedervereinigung ergeben, etwa im Fall von Treuhand-Präsident Detlev Rohwedder. Mit den Fahndungserfolgen der Polizei könnte eben auch diese gesamtdeutsche Geschichte in neue Perspektive gebracht und historisch lose Enden könnten miteinander verbunden werden."/yyzz/DP/he