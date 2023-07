Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ausbildung und Fachkräftemangel

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ausbildung und Fachkräftemangel:

"Tausende Betriebe suchen händeringend nach Auszubildenden, während Tausende Absolventen noch nach einer Stelle suchen. Die Situation wird angesichts von Fachkräftemangel und Babyboomer-Verrentung eine immer ernstere Angelegenheit. Damit sich etwas ändert, müssen sich alle Seiten bewegen. Arbeitsminister Heil sagte jüngst zu Recht, dass Eltern nicht die besten Berufsberater seien. Denn viele Berufe haben sich verändert, seit die Elterngeneration in Lehre oder Studium ging. Es verkennt sich leicht, wie zukunftssicher und auch finanziell lohnend Handwerksberufe oder ähnliches sein können. Gerade an Gymnasien lohnt es sich daher, Optionen jenseits des Studiums stärker aufzuzeigen. Ausschlaggebend wird letztlich ein gesellschaftliches Umdenken sein. Wer die Nase rümpft bei "Klempner" oder "Altenpfleger", vergisst zu schnell, wie oft wir auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind - und in Zukunft noch mehr sein werden."/yyzz/DP/he