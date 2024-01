Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Arbeitsmarkt

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Arbeitsmarkt:

"Noch wird die wachsende Zahl der Rentner aus der Babyboomer-Generation von der Zahl der zugewanderten Arbeitskräfte und der verstärkten Arbeitsaufnahme von in Deutschland lebenden Menschen ausgeglichen. Doch das dürfte nicht immer so weitergehen. Schon jetzt ist der Fachkräftemangel ein erheblicher Hemmschuh für das Wachstum der Wirtschaft. Neben einer gezielten Einwanderungspolitik muss es deshalb oberstes Ziel der Politik sein, die Zahl der qualifizierten Schüler zu steigern. Dass jedes Jahr gut 50 000 die Schule ohne Abschluss verlassen, darf in einem Land nicht passieren, in dem die Arbeitskraft eine so knappe Ressource ist."/yyzz/DP/he