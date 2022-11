Pressestimme: 'Kölnische Rundschau' zu katholische Kirche/Arbeitsrecht

KÖLN (dpa-AFX) - Die "Kölnische Rundschau" zu katholische Kirche/Arbeitsrecht:

"Die Bischöfe erklären, sie wollten künftig auf den kirchlichen Charakter einer Einrichung achten und nicht auf die private Lebensführung. Die betroffenen Arbeitskräfte werden also nun weiter beschäftigt. Aber in ihrem persönlichen Leben als Gläubige werden sie weiterhin Zurückweisung und Diskriminierung empfinden. Wie soll da die katholische Identität des Krankenhauses oder der Schule gewahrt werden? Einfach, in dem die Mitarbeitenden den Dissens zu Hause lassen, die Frustration herunterschlucken? Wird das irgendjemanden überzeugen?"/be/DP/men