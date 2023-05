Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Wahl in der Türkei

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Wahl in der Türkei:

"Die in vielen Demokratien der EU erhoffte Niederlage Erdogans ist ausgeblieben. Nun geht er in die Stichwahl. Ein möglicher Sieger Erdogan wird innenpolitisch vor der großen Herausforderung stehen, der wachsenden Verzweiflung seiner Bevölkerung über die dramatische wirtschaftliche Lage entgegenzuwirken. Wahrscheinlich wird er die Schuldigen nicht in der Nähe seines 1000-Zimmer-Palastes, sondern bei seinen Gegnern und vermeintlichen Gegnern suchen. Das wird ihn noch unberechenbarer für die EU und seine Partner in der Nato machen."/al/DP/ngu