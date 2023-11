Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Urteil des Bundesverfassungsgerichts

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Urteil des Bundesverfassungsgerichts:

"Wer ernsthaft im Fall schwerer Verbrechen Mehrfachprozesse auf juristisch saubere Art zulassen will, müsste die Verfassung ändern. Aber würden dafür jemals die nötigen Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat zusammenkommen? Wohl kaum. Denn bei aller Aufregung über eine mögliche - vielleicht sogar schreiende - Ungerechtigkeit im Einzelfall gibt es ein Interesse aller an der generellen Verlässlichkeit und Effizienz des Rechtsstaats. Dazu gehört das Prinzip, dass ein Freispruch ein Freispruch ist."/zz/DP/he