Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Stellenabbau bei Bayer

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Stellenabbau bei Bayer:

"Die Leverkusener haben sich in eine Sackgasse manövriert: Glyphosat-Mittel bringen je nach Konjunktur mal gute, mal schlechte Umsätze mit sich - und sonst nur lästigen juristischen Ärger und hohe Kosten. Die Pharma-Entwicklung stottert, auf Blockbuster-Medikamente mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz jährlich verliert Bayer die Patente. Andersons Konzernumbau kann die Lösung für den trägen und zuletzt wenig erfolgreichen 100 000-Mitarbeiter-Konzern sein. Es ist folgerichtig, in großem Stil mit verstaubten Strukturen aufzuräumen. Doch zerfällt Bayer weiter, bröckelt wohl auch das Bekenntnis zum Unternehmen. Für die Stimmung in der Belegschaft und folglich deren Willen, Andersons Weg mitzugehen, ist es daher ganz entscheidend, wie die Bayer-Strategie aussieht. Bayer steht an einem Scheideweg. Es braucht jetzt ein klares Bekenntnis, wohin es geht. Unsicherheit gibt es seit Jahren, damit muss Schluss sein."/DP/jha