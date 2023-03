Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Koalitionsstreit

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Koalitionsstreit:

"Die Ampelkoalition ist gerade dabei, beim Klimaschutz ihr Fortschritts-Mantra der Lächerlichkeit preiszugeben. Dabei braucht das Land gerade in diesen Krisenzeiten eine ernstzunehmende Regierung, die vorangeht und die Menschen dabei mitnimmt. Optimistisch und mit dem Vertrauen in die Kraft der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Was keiner braucht: Das Hickhack von SPD, Grünen und FDP um den Kurs, wie Deutschland klimaneutral werden kann. Gespickt mit parteipolitischer Verbohrtheit, Angst vor den nächsten Wahlen und Kurzsichtigkeit."/DP/jha