Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Klinikreform

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Klinikreform:

Inhaltlich ist fast alles, was Minister Lauterbach will, richtig: Eine Zentralisierung und Spezialisierung der Kliniken ist überfällig. Ebenso der Umbau der in diesem System nicht mehr benötigten Krankenhäuser zu Gesundheitszentren. Damit verbunden ist die Umstellung der Finanzierung, damit die Kliniken nicht weiter unnötig viel operieren müssen, um überleben zu können. Auch das Ziel, die Behandlungsqualität transparent im Internet darzustellen, verdient Unterstützung. Doch die politischen Realitäten sind nun einmal so, dass weitgehend die Länder für die Krankenhäuser zuständig sind. Daher sind bei Verhandlungen mit ihnen Fingerspitzengefühl, Finesse und die Fähigkeit zur Bildung von Allianzen nötig - Dinge, die der fachlich versierte Lauterbach nur wenig beherrscht./yyzz/DP/mis