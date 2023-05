Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Ampel-Streit über das Heizungsgesetz

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Ampel-Streit über das Heizungsgesetz:

"Die FDP würde den Gesetzentwurf am liebsten zurück in das Wirtschaftsministerium schicken. Wegwerfen und neu schreiben - so stellt man sich das im Genscher-Haus vor. Natürlich können und werden sich Grüne und SPD darauf nicht einlassen, zumal die Beratungen des Bundestages, die die Liberalen verhindern, ja die Chance böten, die Schwächen des Gesetzes zu heilen. Das Parlament kann das nicht nur, es ist dazu sogar da. Man muss es nur lassen."/DP/jha