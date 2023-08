Pressestimme: 'Junge Welt' zum US-Investitionsstopp in China

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zum US-Investitionsstopp in China

Washington begründet seine Sanktionen in aller Regel damit, man müsse die chinesische Aufrüstung behindern. Die Begründung ist bloß vorgeschoben; die USA nutzen sie, um nicht allzu offen gegen internationale Handelsregeln zu verstoßen. Allerdings darf man sich, wenn man auf die dramatisch beschleunigte US-Aufrüstung blickt, inzwischen durchaus fragen, ob nicht andersherum ein Schuh draus wird. Quantencomputing und künstliche Intelligenz gewinnen in der Tat auch für Militärs rasant an Bedeutung. US-Strategen beklagen schon seit Jahren, dass ein Krieg gegen die Volksrepublik kaum noch zu gewinnen sei. Ein Vorsprung bei der militärischen Nutzung modernster Technologien brachte schon immer Vorteile in der Kriegführung mit sich. Ist der Vorsprung groß genug, kann man Kriege gewinnen. Aus der Sicht von Strategen sind sie dann auch führbar./ra/DP/zb