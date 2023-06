Pressestimme: 'Junge Welt' zum Protesttag der Krankenhäuser

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zum Protesttag der Krankenhäuser

Dieser Bundesgesundheitsminister bringt wirklich jede Berufsgruppe aus der Branche auf die Straße. Nach Pflegekräften und Krankenhausärzten war es am Dienstag die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die zur Kundgebung gegen Karl Lauterbachs Untätigkeit bei der Klinikfinanzierung mobilisiert hatte. Der Sozialdemokrat wurde nach der Bundestagswahl 2021 von vielen gewünscht. Die Hoffnung war wohl, dass ein Mediziner mehr von der Materie verstehen würde als der Vorgänger Jens Spahn von der CDU, der als Sparkassenmann das Sparen als wichtiges Ziel des Gesundheitssektors mitdachte. Doch von Lauterbach sind bisher vor allem große Ankündigungen gekommen. Wenn in seiner Amtszeit die Krankenhauslandschaft in ihren Grundfesten zerstört wird, kann er sich seines Platzes in den Geschichtsbüchern sicher sein - wenn auch nur eines unrühmlichen./yyzz/DP/zb