Pressestimme: 'Junge Welt' zum EU-Gipfel

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum EU-Gipfel:

"UN-Generalsekretär António Guterres möchte über die Weltlage sprechen, das heißt über Kriege, Klima, Flüchtlinge, Inflation, also Armut, Zinssteigerung und Bankenpleiten. Er fasste das neulich so zusammen: "(.) wie Autos bei einer Massenkarambolage". Da die EU-Europäer vollauf damit beschäftigt sind, Panzer, Artillerie, demnächst Kampfflugzeuge und Unmengen Munition an ihre Ostfront zu schaffen, wird die Unfähigkeit des imperialistischen Staatenblocks, auch nur eines der globalen Probleme konstruktiv anzugehen - von Lösung zu reden, verbietet sich -, in diesen Märztagen noch sichtbarer als sonst. Wer Russland schlagen will, kann sich nicht um den globalen Süden kümmern. Kriegseifer blockiert und sorgt für weitere Karambolagen."