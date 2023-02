Pressestimme: 'Junge Welt' zu westlichen Plädoyers für Verhandlungen mit Moskau

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu westlichen Plädoyers für Verhandlungen mit: Moskau:

"Der Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland ist nach IWF-Aussagen gescheitert, der der USA gegen die "Verbündeten", speziell gegen die Bundesrepublik, ist dank der Scholz/Baerbock/Habeck/Lindner-Fehlleistungen erfolgreich. Washington hilft mit der Sprengung von Gasleitungen nach. Als beim US-Präsidenten jetzt allerdings eine UFO-Abschießeritis festgestellt wurde, kam es offenbar in Teilen der CIA und des US-Militärs zur leichten Meuterei, und Seymour Hersh präsentierte einen rauchenden Colt zu allem, was die Welt schon wusste. Selbst Jürgen Habermas entdeckt nun, dass bei Biden "die Uhr tickt", was sich mit Atomkrieg übersetzen lässt, und meint, "die Eigendynamik unserer aus guten Gründen geleisteten militärischen Hilfe" könne ihren "defensiven Charakter abstreifen"."/DP/jha