Pressestimme: 'Junge Welt' zu möglichem AfD-Verbot

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu möglichem AfD-Verbot:

"Die AfD bleibt wie ihre Vorgängerparteien Reserve und Speerspitze der aggressivsten Teile des deutschen Groß- und Kleinbürgertums. Die einen sponsern mit Millionen Euro, die anderen erklären die Welt zur Scheibe und kennen kein Klima und keine Viren mehr, nur noch deutsche Aluhüte. Die AfD liegt in Umfragen mit der SPD gleichauf? Der Kriegskanzler erzählt dazu was von "Schlechte-Laune-Parteien", der Oppositionsführer macht "gegenderte Nachrichtensendungen" verantwortlich. Die am Mittwoch vorgelegte, schwer erarbeitete Erkenntnis, dass die AfD wegen ihrer Gefährlichkeit "verboten werden könnte", gehört in eine Reihe mit solchen "Witzen". Solange die regierenden Parteien plus CDU/CSU das Kriegsgeschäft passabel betreiben, müssen sie die AfD nicht fürchten."/DP/jha