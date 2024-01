Pressestimme: 'Junge Welt' zu deutscher Verteidigungsplan

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu deutscher Verteidigungsplan:

"Die 'Zeitenwende' rumort im Oberstübchen des deutschen politischen Personals und gewann neue Konturen. Am Donnerstag machte der Bericht über den Inlandsdetailplan für den direkt gegen Russland zu führenden Krieg die Runde. Das Bild neuer deutscher Militarisierung wird komplett. Wenn ein slowakischer Regierungschef Krieg für falsch hält und, wie es Fico am Mittwoch tat, vor mehr Opfern und Toten in der Ukraine warnt, kann ein deutscher Kriegskanzler keine Rücksicht auf solche Sentimentalitäten aus kleinen Staaten nehmen. Da aber auch Donald Trump im US-Wahlkampf mit Frieden droht und damit Präsident werden könnte, soll nicht nur die BRD, sondern gleich die ganze EU kriegstüchtig werden. Unter deutscher Führung, versteht sich, muss der Krieg weitergehen. Auf lange Sicht."/scp/DP/jha