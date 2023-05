Pressestimme: 'Junge Welt' zu Reallohnverlusten

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Reallohnverlusten

Bis zu 3000 Euro konnten Beschäftigte einmalig steuer- und abgabenfrei von ihren "Arbeitgebern" erhalten - selbstverständlich nur, wenn sie wollten. Allerdings wurden diese sogenannten Inflationsausgleichsprämien gerade in den Niedriglohnbuden, wenn überhaupt, nicht in voller Höhe bezahlt. Angesichts von Lebensmittelpreissteigerungen und der Erhöhung der Energiekosten kann auch nicht von einer "Abfederung des Kaufkraftverlustes der Beschäftigten" gesprochen werden. Und am perfidesten ist, dass sich diese Sonderzahlungen doch gerade ausgedacht wurden, um tabellenwirksame und damit dauerhafte Lohnsteigerungen zu verhindern. Und zwar im Bündnis von Regierung, Kapital und Gewerkschaften. Schlechte Tarifabschlüsse trotz steigender Kampfbereitschaft in den Belegschaften waren die Folge der "konzertierten Aktion"./DP/jha