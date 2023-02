Pressestimme: 'Junge Welt' zu Linkspartei und Friedenspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Linkspartei und Friedenspolitik:

"Die geforderte "Solidarität mit der Ukraine" meint innenpolitisch ein Abnicken der Regierungslinie etwa beim Thema Waffenlieferungen und außenpolitisch eine Identifikation mit der für verbindlich erklärten Erzählung über den Ukraine-Krieg beziehungsweise mit dem in Kiew formulierten Programm des ukrainischen Nationalismus. Aus dieser Sachlage ergibt sich eine bedenkliche Eintrübung der Aussichten für die Fortexistenz der Partei Die Linke. Wenig wahrscheinlich ist, dass sich die harten Vaterlandsverteidiger noch lange mit denen, die um eine Wiederbelebung der Friedensbewegung bemüht sind, in ein und derselben Partei aufhalten werden, denn hier handelt es sich tatsächlich um einen nicht mehr überbrückbaren Gegensatz in einer strategischen Grundfrage, die in der akuten Krisenlage täglich zur Entscheidung drängt."/DP/jha