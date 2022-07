Pressestimme: 'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zu Warnstreik an Flughäfen

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" zu Warnstreik an Flughäfen:

"War da nicht kürzlich noch von einer Konzertierten Aktion die Rede, bei der sich Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften im Schulterschluss mit gemeinsamen Konzepten für ökonomische Stabilität und gegen ein Aufschaukeln der Lohn-Preis-Spirale starkmachen wollten? Bei erster Gelegenheit zeigt sich nun, dass sich Postulate von gesamtgesellschaftlicher Verantwortung offenbar ebenso leicht verflüchtigen wie Flugzeug-Kondensstreifen am Himmel. Im Chaos der Flughafen-Terminals wird deutlich, dass wir nun mal eine Gesellschaft der Partikularinteressen sind. Die einen wollen in den Urlaub fliegen und schimpfen auf alles, was ihnen dabei in die Quere kommt. Die anderen wittern ihre Chancen und lassen die Muskeln im Arbeitskampf spielen. Und wenn als Folge dieser Zustände immer weniger Flugzeuge abheben können, werden wiederum andere das als Öko-Fortschritt beklatschen."/kkü/DP/nas