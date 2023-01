Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur Deutschpflicht auf Schulhöfen

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zur Deutschpflicht auf Schulhöfen:

"Es stimmt, die deutsche Sprache zu beherrschen ist eine Grundvoraussetzung für Integration und sollte besonders im Fokus der frühen schulischen Bildung stehen. Czaja leitet daraus jedoch die falschen Schlüsse ab: Der positive Effekt beim Lernen einer Sprache ist keine Einbahnstraße und gilt genauso für Englisch, Französisch, Spanisch und Co. In Ländern wie Belgien und der Schweiz sind mehrere Sprachen sogar gesetzliche Pflicht. Es stünde auch den Deutschen gut, sich mehr für andere Sprachen zu öffnen, allein schon, um in europäischen Nachbarländern nicht komplett aufgeschmissen zu sein. Die populistische Forderung des CDU-Generalsekretärs scheint ein anderes Ziel zu haben: Stimmen am rechten Rand zu fischen und die Union für AfD-Wähler zu öffnen. Das ist weder Ausdruck einer christlichen Gesinnung noch ein guter Vorschlag zur Integration."/yyzz/DP/men