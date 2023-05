Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Tag der Pressefreiheit

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Tag der Pressefreiheit:

"Es ist völlig unverständlich, dass die Bedeutung der Pressefreiheit hierzulande immer weniger geschätzt wird. Einerseits von all jenen, die die Medien in Misskredit bringen wollen. Oftmals aus eigenem Kalkül. Wo es keine kritischen Medien mehr gibt, da kann man ungeniert populistisch und mit falschen Behauptungen agieren. Zumal Attacken auf die Medien nach heftigen Debatten und konträren Meinungen bei Asylpolitik, Corona oder Krieg immer fruchtbareren Boden finden. Andererseits sehen viele gar nicht mehr die Bedeutung unabhängiger Medien. Sie sind der Meinung, es genüge doch, was einem auf den Social-Media-Kanälen an Nachrichten geliefert wird. Das ist eine gefährliche Entwicklung für unsere Demokratie. Gerade bei der Debatte um Künstliche Intelligenz gewinnen Fakten und unabhängige Einordnungen eine noch größere Bedeutung. Auch wir müssen diese Qualitätsdebatte jeden Tag selbstkritisch führen, damit Presse- und Meinungsfreiheit ihre dringend nötige Wertschätzung wieder erhalten."/yyzz/DP/he