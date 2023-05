Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Söder

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Söder:

"Söder weiß, dass er jetzt, zweieinhalb Jahre vor der Bundestagswahl und wenige Monate vor der richtungsweisenden Landtagswahl in Bayern, die Füße still halten muss, weil diese Chance zu ihm kommen muss. Sprich: Die Union muss ihm die Kanzlerkandidatur antragen. Nicht jetzt, aber wer weiß schon, wie es im nächsten Jahr aussieht? Friedrich Merz ist in der CDU nicht unumstritten und wäre beim Wahlgang fast 70 Jahre alt. Aufbruchstimmung sieht anders aus. Und weil sich in der zweiten Reihe der CDU nicht eben viele kanzlertaugliche Kandidaten tummeln, könnte es am Ende doch auf Markus Söder hinauslaufen. Nein würde der kaum sagen."/yyzz/DP/he