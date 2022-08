Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur neuen Lage in der Ukraine

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur neuen Lage in der Ukraine:

"Russische Truppen werden derzeit eilends von anderen Fronten abgezogen und nach Cherson beordert. Moskau fürchtet, dass Kiew dort in Kürze eine militärische Machtprobe beginnt. War die Attacke auf die Flugfelder auf der Krim Kiews Eröffnungszug im Kampf um Cherson? Fest steht jedenfalls, dass sich gerade einiges dreht in diesem Krieg. Zum ersten Mal schlägt nicht mehr allein Putin den Takt. Moskau muss plötzlich auf Impulse der Ukrainer reagieren. Die westlichen Waffen treffen mittlerweile nicht mehr nur russische Munitionsdepots weit hinter den Frontlinien, sie lassen auch Putins Lügengebäude in Moskau wackeln."/yyzz/DP/he