Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Sicherheitskonferenz

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Sicherheitskonferenz:

"Ob sich Russlands Machthaber Putin von der Versammlung internationaler Spitzenpolitiker und ranghoher Militärs wird beeindrucken lassen, hängt zentral von der Rolle Chinas ab. Mit dem Außenpolitiker Wang Yi ist die chinesische Delegation in München hochrangig besetzt. Die Schlüsselfrage ist: Wird China seine bisherige von Experten treffend als "prorussische Neutralität" beschriebene Position ändern - hin zu einer Haltung, die sich aktiv für ein Ende des Kriegs einsetzt? Bislang war für China in der Abwägung die Fortsetzung des Kriegs in Europa vorteilhafter als ein Bruch mit Russland. Es steht zu befürchten, dass dies auch im zweiten Jahr des Krieges so bleibt."