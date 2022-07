Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' über Klimaschutz

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über Klimaschutz:

"Die Bundesregierung verkeilt sich beim lange angekündigten Klimaschutzsofortprogramm. Obwohl es doch glasklar ist, dass schnellstmöglich ein gemeinsamer, konkreter Fahrplan nötig ist. Es bleibt keine Zeit mehr für parteipolitische Querelen. Vor allem, weil einige aktuelle Probleme so eng miteinander zusammenhängen. Die Energiekrise beispielsweise wäre nicht so ein großes Problem, wenn Deutschland beim Ausbau der erneuerbaren Energien schon weiter wäre. Zögerlichkeit in der Gegenwart schafft ernste Probleme in der Zukunft. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das wahrscheinlich erkannt. Doch bei der Umsetzung hapert es: Wenn Deutschland den globalen Klimaschutz vorantreiben will, muss der SPD-Politiker seine Regierung auf das gemeinsame Ziel einschwören und ins schnelle Umsetzen kommen."/be/DP/he